Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду залишився задоволений черговим виходом на Мундіаль своєї національної команди.

"Мета досягнута. Ми на чемпіонаті світу у Катарі, на своєму законному місці! Дякуємо всім португальцям за їхню невпинну підтримку. Вперед, Португалія", – написав Роналду в своєму Instagram.

Фернандеш вивів Роналду на ЧС-2022 – відеоогляд матчу Португалія – Північна Македонія – 2:0

Нагадаємо, "селесао" впевнено обіграли Північну Македонії (2:0) та стали ще одним учасником чемпіонату світу. Цікаво, що це вже шостий поспіль Мундіаль для португальців, а Роналду бере участь у п'ятому поспіль.

Додамо, що Кріштіану є найкращим бомбардиром своєї збірної – у 186 зіграних матчах Роналду відзначився 115 голами.

Португалія вийшла на ЧС-2022, перегравши Північну Македонію: Бруну Фернандеш оформив дубль, Отавіо – відкриття "селесао"