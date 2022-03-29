В рамках фінального поєдинку плей-офф до ЧС-2022 збірна Північної Македонії не змогла створити нове диво, зазнавши поразки від Португалії (0:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Збірна Північної Македонії стала головною сенсацією відбору до ЧС-2022, вибивши у півфіналі плей-офф саму Італію. Втім, наступний суперник у неї був не менш складним – на стадіоні "Драгау" належало витримати тиск Португалії й реалізувати один чи два моменти за гру. На щастя для Благоє Мілієвскі, під таке складне завдання встигли повернутись Ельмас і Костадінов, які одразу ж отримали місце в старті.

Фернанду Сантуш виставив практично той же склад, що і три дні тому під зустріч з Туреччиною. Корективи були внесені тільки в лінію оборони – без Пепе, Діаша й Канселу захист "селесао" допустив купу дурних помилок. Рубен залишався у лазареті, а от Пепе й Жоау повернулися в основу.

На жаль, про збірну Північної Македонії в цьому матчі сказати нічого. Ні в першому, ні в другому таймі. Гості провели всього два вкрай неточних удари (обидва сталися ще до перерви), зосередившись на глухій обороні – втім, вона була не такою вже й глухою. Піренейці домінували в роботі з м'ячем, легко перемагали в єдиноборстах і ще легше виходили з-під "пресингу" балканців.

Португалія не створювала момент за моментом, як у тому ж поєдинку з Туреччиною, але на гол команда награла досить швидко. Відкривати рахунок господарі могли вже на 14-й хвилині, коли Роналду отримав передачу в розріз на лівий край штрафного й пробив у дальній кут. М'яч пройшов поруч зі стійкою. На 24-й же Жота замикав класну подачу у виконанні Бруну Фернандеша – сфера пролетіла над поперечкою, хоча Діогу явно фолив у цьому епізоді.

У третьому гостротому епізоді португальці вже не вибачили Північну Македонію. На 32-й хвилині Бруну Фернандеш перехопив жахливий поперечний пас Рістовскі й вискочив з Роналду 2-в-1. Кріштіану при вриванні у штрафний несподівано відмовився пробивати, викотивши передачу під удар Бруну. Той впевнено розстріляв Дімітрієвскі. 1:0!

До перерви "селесао" могли й подвоїти перевагу завдяки зіткненню голкіпера із захисником та вдалій зрізці від Роналду, однак Жота невдало прокинув собі м'яч у карному майданчику, вистріливши з гострого кута у зовнішній бік сітки. У підсумку, відпочивати команди відправились за рахунку 1:0.

В другому таймі Португалія продовжила "возити" суперника, загострюючи час від часу. Одним із найбільш активних футболістів став Бруну Фернандеш – він вже за 8 хвилин по перерві міг забивати другий гол, вивалившись на ударну позицію на лінії штрафного. Хавбек міг котити на Роналду, але пробив сам. Дімітрієвскі виручив.

Другого моменту вболівальники на "Драгау" очікували аж 10 хвилин. Зате він перетворився у гол: Пепе вибив м'яч з-під Барді із власного карного майданчика, Бруну розігнав контратаку й вирізав передачу на хід Жоті, а Діогу з лівого флангу виконав подачу в штрафний. Фернандеш вже був там, завдавши фатального для македонців удару з лету – 2:0!

По суті, на цьому матч і завершився. Португалія продовжувала розкатувати ефектні комбінації, але нічого цікавого біля воріт гостей не виникало. Команда просто догравала у своє задоволення. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу господарів. Кріштіану їде на Мундіаль!