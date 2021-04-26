"На жаль, як і минулого року, інтрига у боротьбі за "золото" зникла задовго до фінішу. Думаю, що Шахтар змирився з втратою чемпіонського титулу після поразки від Львова ще у 19-му турі.

Суркіс: За преміальні можна купити хорошу машину і однокімнатну квартиру

На мій погляд, було б неправильно у всьому звинувачувати головного тренера Луїша Каштру. Тут очевидне недопрацювання усіх клубних структур. А те, що всередині команди є вразливі місця, підтвердив календарний поєдинок з Олександрією – давно я не бачив Шахтар таким безпорадним на всеукраїнській арені.

Що стосується київського Динамо, то його зліт – заслужений. Після появи біля керма досвідченого Мірчі Луческу "біло-сині" порадували згуртованістю, а завдяки високій ігровій дисципліні не дозволяли собі тринькати очки в матчах з менш іменитими командами, чим у попередні роки часто грішили. І, вітаючи динамівців з поверненням на трон, бажаю, щоб вони стали конкурентоспроможними у Лізі чемпіонів. Для цього їм необхідно обов'язково підсилитися трьома-чотирма дуже серйозними виконавцями. Гравців такого рівня в Україні просто немає, тому потрібно кликати на допомогу легіонерів", – сказав Маркевич у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Динамо напередодні розгромило Інгулець з рахунком 5:0 і достроково стало чемпіоном України. Натомість Шахтар у матчі з Олександрією несподівано поступився 0:2. Після 23-х турів кияни випереджають "гірників" вже на 13 пунктів.

Динамо стало чемпіоном України 2021: Циганкова не спинити, 5 голів у "золотому" матчі, гольова українізація Луческу