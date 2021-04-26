Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про преміальні за чемпіонство "біло-синіх" в УПЛ.

"Які преміальні отримає команда? Отримає те, що прописано в контракті кожного футболіста. І команда знає, що отримає за чемпіонство.

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Чи можна за ці преміальні купити машину чи квартиру? Дивлячись, яку машину. Різні є машини, різні є квартири. Якщо однокімнатну, то можливо, можна й купити. Або машину хорошу. Або хорошу машину і однокімнатну квартиру. Треба дивитися, хто в якому районі хоче жити", – сказав Суркіс в ефірі "Великого футболу".

Нагадаємо, Динамо напередодні розгромило Інгулець з рахунком 5:0 і достроково стало чемпіоном України. Після 23-х турів кияни випереджають Шахтар на 13 пунктів.

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