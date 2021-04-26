"К сожалению, как и в прошлом году, интрига в борьбе за" золото "исчезла задолго до финиша. Думаю, что Шахтер смирился с потерей чемпионского титула после поражения от Львова еще в 19-м туре.

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На мой взгляд, было бы неправильно во всем обвинять главного тренера Луиша Каштру. Здесь очевидна недоработка всех клубных структур. А то, что внутри команды имеются уязвимые места, подтвердил сегодняшний календарный поединок с Александрией. Давно я не видел Шахтер таким беспомощным на всеукраинской арене.

Что касается киевского Динамо, то его взлет – заслуженный. После появления у руля опытнейшего Мирчи Луческу "бело-синие" порадовали сплоченностью, а благодаря высочайшей игровой дисциплине не позволяли себе транжирить очки в матчах с менее именитыми командами, чем в предыдущие годы часто грешили. И, поздравляя динамовцев с возвращением на трон, желаю, чтобы они стали конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Для этого им необходимо обязательно усилиться тремя-четырьмя очень серьезными исполнителями. Игроков такого уровня в Украине попросту нет, поэтому нужно звать на помощь легионеров", – сказал Маркевич в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Динамо накануне разгромило Ингулец со счетом 5:0 и досрочно стало чемпионом Украины. В свою очередь Шахтер в матче с Александрией неожиданно уступил 0:2. После 23-х туров киевляне опережают "горняков" уже на 13 пунктов.

Динамо стало чемпионом Украины 2021: Цыганков неудержим, 5 голов в "золотом" матче, голевая украинизация Луческу