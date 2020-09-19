Прес-служба легендарного німецького клубу продемонструвала, що навіть у Другій Бундеслізі в них усе гаразд із почуттям гумору.

Гамбург поглузував із себе після розгромної перемоги Баварії над Шальке в офіційному твіттері клубу.

Феєричне побиття у відеоогляді матчу Баварія – Шальке – 8:0

"Баварія знищувала нас ще до того, як це набуло крутості", – йдеться у дописі. Вочевидь, на Фолькспаркштадіон добре пам'ятають дошкульні поразки від мюнхенців у часи перебування у Бундеслізі. Зокрема, впродовж останніх п'яти років "чорно-біло-сині" двічі поступилися Баварії із рахунком 0:8.

Нагадаємо, що напередодні "ротен" знищили Шальке в стартовому турі нового сезону чемпіонату Німеччини. Забитими м'ячами відзначилися Серж Гнабрі (тричі), Леон Горецка, Роберт Лєвандовскі, Томас Мюллєр, Лерой Сане та Джамал Мусіала.

Баварія зґвалтувала Шальке у матчі-відкритті Бундесліги – Гнабрі оформив хет-трик, Лєвандовскі створив шедевр