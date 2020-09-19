Пресс-служба легендарного немецкого клуба продемонстрировала, что даже во Второй Бундеслиге у них все в порядке с чувством юмора.

Гамбург посмеялся над собой после разгромной победы Баварии над Шальке в официальном твиттере клуба.

Феерическое избиение в видеообзоре матча Бавария – Шальке – 8:0

"Бавария уничтожала нас еще до того, как это стало круто", – говорится в посте. Очевидно, на Фолькспаркштадион хорошо помнят досадные поражения от мюнхенцев во времена пребывания в Бундеслиге. В частности, в течение последних пяти лет "черно-бело-синие" дважды уступили Баварии со счетом 0:8.

Напомним, что накануне "ротен" уничтожили Шальке в стартовом туре нового сезона чемпионата Германии. Забитыми мячами отметились Серж Гнабри (трижды), Леон Горецка, Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Лерой Сане и Джамал Мусиала.

Бавария изнасиловала Шальке в матче-открытии Бундеслиги – Гнабри оформил хет-трик, Левандовски создал шедевр