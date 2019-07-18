Давід Трезеге позбавлений водійських прав за кермування у нетверезому стані

Легендарний екс-нападник Ювентуса та збірної Франції Давід Трезеге оштрафований та позбавлений водійських прав за кермування у нетверезому стані.

Колишній нападник збірної Франції та туринського Ювентуса Давід Трезеге позбавлений водійських прав, повідомляє Corriere di Torino.

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41-річний Трезеге зупинили співробітники поліції Турину. Екс-форвард Ювентуса більше години відмовлявся від проходження тесту на вміст алкоголю в крові, а після провалив медобстеження. В підсумку Трезеге був оштрафований і на місці позбавлений водійських прав.

Нагадаємо, Трезеге – найкращий бомбардир-легіонер в історії Ювентуса, на його рахунку 171 гол. В активі Давіда також 34 голи в 71 матчі за збірну Франції.

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