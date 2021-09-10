Екс-зірка Челсі, ПСЖ та Арсенала Давід Луїс знову виступатиме у Бразилії.

34-річний оборонець і Фламенго досягли усної домовленості щодо трансферу, стверджує журналіст Фабріціо Романо у своєму Twitter.

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Луїс разом із сім'єю вже перебуває в Бразилії та працює над підписанням контракту, який має бути розрахований до грудня 2022 року. Перед гравцем і його новим колективом стоїть завдання перемогти у Серії А.

Журналіст також зазначає, що бразилець не мав жодних угод із клубами Адана Демірспор і Салернітана, у які його сватали окремі медіа.

До слова, Давід Луїс у минулій кампанії виступав у складі Арсенала, де відіграв 30 матчів та забив 2 м'ячі, проте покинув команду по завершенні контракту. Також у кар'єрі центрбек захищав кольори Челсі, ПСЖ, Бенфіки й Віторії.

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