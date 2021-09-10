Экс-звезда Челси, ПСЖ и Арсенала Давид Луис вновь будет выступать в Бразилии.

34-летний защитник и Фламенго достигли устной договоренности по поводу трансфера, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

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Луис вместе с семьей уже находится в Бразилии и работает над подписанием контракта, который должен быть рассчитан до декабря 2022 года. Перед игроком и его новым коллективом стоит задача победить в Серии А.

Журналист также отмечает, что бразилец не имел никаких соглашений с клубами Адана Демирспор и Салернитана, в которые его сватали отдельные медиа.

К слову, Давид Луис в прошлом сезоне выступал в составе Арсенала, где сыграл 30 матчей и забил 2 мяча, однако покинул команду по окончании контракта. Также центрбэк защищал цвета Челси, ПСЖ, Бенфики и Витории.

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