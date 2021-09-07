"Я довго обдумував це рішення разом з родиною та близькими людьми. На жаль, мій час в Арсеналі вийшов поганим. Я не був щасливий у цьому клубі. Мені не потрібно вдаватися в подробиці, але я був незадоволений і подумав, що повернення до Бразилії буде найкращим варіантом.

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Я вивчав деякі інші можливості, але я хотів повернутися в Корінтіанс, у свій дім, щоб бути ближче до сім'ї. Це клуб, який створив мене, відкрив мене світу. Правильна нагода для повернення була зараз", – цитує Вілліана Metro.

Нагадаємо, екс-зірка Шахтаря відмовився від 2 років контракту, за які міг отримати близько 20 млн фунтів.

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