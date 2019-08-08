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Давід Луїс офіційно перейшов у Арсенал

22:25 970 Читать на русском
Давід Луїс офіційно перейшов у Арсенал
Давід Луїс / ФК Арсенал

Челсі відпустив Давіда Луїса до лав суперників з Арсенала.

Арсенал та Челсі завершили трансфер Давіда Луїса. Бразильський центрбек підписав з "канонірами" угоду на 2 роки, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

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У складі "червоних" 32-річний Луїс виступатиме під 23-м номером. За даними Sky Sports, сума угоди склала 8 млн фунтів. Контракт бразильця з Челсі був чинний ще 2 роки.

Давід Луїс вже працював з Унаї Емері у Парижі, коли іспанець очолював ПСЖ. Цікаво, що в сезоні 2018/19 бразилець був основним гравцем Челсі, проте після приходу Френка Лемпарда його перспективи зійшли нанівець.

У своїй кар'єрі Луїс також захищав кольори ПСЖ, Бенфіки та бразильської Віторії. У складі Челсі вигравав АПЛ, Лігу чемпіонів та Кубок Англії (двічі).

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