Давид Луис – о трансфере Виллиана: Я не позволю ему уйти

Защитник Челси Давид Луис поделился мыслями о будущем в лондонском клубе Виллиана, Тибо Куртуа и Эдена Азара.

"Мы беседуем с Виллианом почти каждый день, ему все нравится Челси, я не дам ему уйти. Думаю, что он останется.

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Серьезно, я не шучу, Челси приходится удерживать лучших игроков, и эти три исполнителя (Куртуа, Азар и Виллиан, – прим. Футбол 24) являются ключевыми игроками нашей команды, поэтому я действительно хочу, чтобы они остались.

Они фантастические игроки и фантастические таланты, нам в Челси нужны лучшие игроки", – цитирует Луиса Goal.com.

Напомним, что Виллианом серьезно интересовалась Барселона, но Челси отказался продавать бразильского полузащитника.