Челсі не погодився відпустити Вілліана в Барселону в обмін на Андре Гомеша та 50 млн євро

Брселона зробила останню спробу здійснити трансфер Вілліана напередодні підписання півзахисника Бордо Малкома.

Барселона пропонувала близько 50 мільйонів євро та права на португальського півзахисника Андре Гомеша за гравця Челсі Вілліана, повідомляє MD. Але лондонський клуб не захотів відпускати бразильця.

Малком офіційно став гравцем Барселони

Через це керівництво каталонців вирішило припинити переговори з "аристократами" і зосередитись на підписанні півзахисника Бордо Малкома. До того ж, трансфер молодого бразильца несе в собі менше фінансових ризиків.