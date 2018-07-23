Челсі відмовився продати Вілліана Барселоні за 55 млн фунтів

Барселона не втрачає надії підписати півзахисника Челсі Вілліана.

Барселона зробила чергову пропозицію Челсі щодо трансферу Вілліана у розмірі 55 млн фунтів, але лондонці відповіли відмовою, повідомляє Sky Sports.

За інформаціє видання, "синіх" не влаштовує запропонована сума, вони оцінюють свого півзахисника дорожче.

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Раніше каталонці пропонували за Вілліана 53 млн фунтів , але відповідь Челсі також була негативною.

Нагадаємо, контракт 29-річного футболіста з Челсі дійсний до літа 2020 року.

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