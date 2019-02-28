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"Давайте не дозволимо забити їм 6", – емоційний заклик Рамоса у грі з Барселоною

10:20 2011 Читать на русском
"Давайте не дозволимо забити їм 6", – емоційний заклик Рамоса у грі з Барселоною
Серхіо Рамос / соцмережі

Захисник Реала Серхіо Рамос зробив відвертий заклик до партнерів по команді під час матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії.

Серхіо Рамос закликав партнерів надійніше діяти в обороні після третього пропущеного м'яча в поєдинку проти Барселони (0:3).

Реал – Барселона – 0:3 – відео голів та огляд матчу

"Давайте не дозволимо забити їм 6", – передає слова капітана Реала Marca.

Реал вдруге поспіль програв Барселоні на Сантьяго Бернабеу з рахунком 0:3. Востаннє "вершкові" вигравали тут Ель Класіко в серпні 2017 року в рамках Суперкубка Іспанії.

Кубок Іспанії1/2 фіналу, матчі-відповіді

Реал Мадрид - Барселона: Середа 27 лютого 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
0 : 3
Барселона
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