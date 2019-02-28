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"Давайте не позволим забить им 6", – эмоциональный призыв Рамоса в игре с Барселоной

10:20 214 Читати українською
"Давайте не позволим забить им 6", – эмоциональный призыв Рамоса в игре с Барселоной
Серхио Рамос / соцсети

Защитник Реала Серхио Рамос сделал откровенный призыв к партнерам по команде во время ответного матча 1/2 финала Кубка Испании.

Серхио Рамос призвал партнеров надежнее действовать в обороне после третьего пропущенного мяча в поединке против Барселоны (0:3).

Реал – Барселона – 0:3 – видео голов и обзор матча

"Давайте не позволим забить им 6", – передает слова капитана Реала Marca.

Реал второй раз подряд проиграл Барселоне на Сантьяго Бернабеу со счетом 0:3. Последний раз "сливочные" выигрывали здесь Эль Класико в августе 2017 года в рамках Суперкубка Испании.

Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Реал Мадрид - Барселона: Среда 27 февраля 2019

Реал Мадрид
Матч окончен
0 : 3
Барселона
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