Данський футбольний союз розмірковує щодо виходу з ФІФА та може вийти з міжнародної футбольної федерації разом з кількома європейськими країнами. Додамо, що на ЧС-2022 заборонили виходити з капітанськими пов'язками One Love, які зроблені для підтримки ЛГБТ-спільноти.

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"Це рішення ухвалене не зараз. Для нас давно все ясно. Ми обговорювали це в скандинавському регіоні з серпня, а зараз це переосмислили. Я припускаю, що можуть виникнути проблеми, якщо Данія піде одна. Треба подумати над питанням, як повернути довіру до ФІФА. Ми повинні оцінити те, що сталося, а потім розробити стратегію разом із нашими скандинавськими колегами.

ФІФА сказала, що видасть жовту картку тому, хто вийде з капітанською пов'язкою One Love. Були суперечки, чи є правові підстави для отримання жовтої картки за це, і вони є. У ФІФА проходять вибори президента. До ФІФА входить 211 країн, і я розумію, що чинний президент має заяви про підтримку з 207 країн. Данії серед цих країн нема і не буде", – наводить слова генерального директора Данського Футбольного Союзу Якуба Єнсена AS.

Додамо, що данці у першому турі ЧС-2022 розписали нічию з Тунісом (0:0).

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