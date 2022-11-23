Датский футбольный союз размышляет о выходе из ФИФА и может выйти из международной футбольной федерации вместе с несколькими европейскими странами. Добавим, что на ЧМ-2022 запретили выходить с капитанскими повязками One Love, сделанными для поддержки ЛГБТ-сообщества.

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"Это решение принято не сейчас. Для нас давно все ясно. Мы обсуждали это в скандинавском регионе с августа. Мы сейчас это переосмыслили. Я предполагаю, что могут возникнуть проблемы, если Дания уйдет одна. Надо подумать над вопросом, как вернуть доверие к ФИФА. Мы должны оценить произошедшее, а затем разработать стратегию вместе с нашими скандинавскими коллегами.

ФИФА сказала, что выдаст желтую карточку тому, кто выйдет с капитанской повязкой One Love. Были споры, есть ли правовые основания для получения желтой карточки за это, и есть. В ФИФА проходят выборы президента. В ФИФА входит 211 стран, и я понимаю, что у действующего президента заявления о поддержке из 207 стран. Дании среди этих стран нет и не будет", – приводит слова генерального директора Датского Футбольного Союза Якуба Йенсена AS.

Добавим, что датчане в первом туре ЧМ-2022 расписали ничью с Тунисом (0:0).

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