Данія – Австралія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Данія та Австралія зустрінуться 21 червня в Самарі на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Данія – Австралія відбудеться на стадіоні Самара Арена 21 червня о 15:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Прев'ю ЧС-2018, група С: Франція, Австралія, Перу, Данія – все, що треба знати

Данія – Австралія, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Фаворитом протистояння у британських букмекерів із William Hill є збірна Данії. Коефіцієнт на перемогу скандинавів становить 1,91. Ставки на успіх австралійців приймають із коефіцієнтом 4,00, а можливість нічиєї оцінюється балом 3,40.

Трохи більше вірять у перемогу данців у конторі Bwin. Коефіцієнт на перемогу підопічних Аге Херейде – 1,90. Імовірна перемога Австралії оцінюється балом 4,40, нічия – 3,40.

ЧС-2018: 9 сміливих прогнозів на Мундіаль

У стартовому турі в групі С збірна Данії заледве уникла неприємностей у матчі з Перу та зуміла перемогти з рахунком 1:0. Австралійці ж, незважаючи на добротний футбол, поступилися французам під завісу матчу (1:2).

Данцям через травму на ЧС-2018 вже не допоможе хавбек Квіст. Збірна Австралії кадрових проблем не має, тому спробує нав'язати боротьбу за очки в матчі проти збірної Данії.