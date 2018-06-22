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Дания – Австралия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

20 июня 11:49 1647 Читати українською
Дания – Австралия: прогноз на матч чемпионата мира-2018
Дания – Австралия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Дания и Австралия встретятся 21 июня в Самаре на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Дания – Австралия состоится на стадионе Самара Арена 21 июня в 15:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Превью ЧМ-2018, группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания – все, что нужно знать

Дания – Австралия, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Фаворитом противостояния у британских букмекеров с William Hill является сборная Дании. Коэффициент на победу скандинавов составляет 1,91. Ставки на успех австралийцев принимают с коэффициентом 4,00, а возможность ничьей оценивается баллом 3,40.

Чуть больше верят в победу датчан в конторе Bwin. Коэффициент на победу подопечных Аге Херейде – 1,90. Возможная победа австралийцев оценивается баллом 4,40, ничья – 3,40.

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В стартовом туре в группе С сборная Дании едва избежала неприятностей в матче с Перу и сумела победить со счетом 1:0. Австралийцы же, несмотря на добротный футбол, уступили французам под занавес матча (1:2).

Датчанам из-за травмы на ЧМ-2018 уже не поможет хавбек Квист. Сборная Австралии кадровых проблем не имеет, поэтому попытается навязать борьбу за очки в матче против сборной Дании.

ЧМ-2018 2 тур

Дания - Австралия: Четверг 21 июня 2018

Дания
Матч окончен
1 : 1
Австралия
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ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Дания Дания Дания - Австралия Австралия Австралия
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