Напередодні 39-річного футболіста взяли під варту без права внесення застави за звинуваченням у сексуальних домаганнях. Футболіст, його дружина та оточення все заперечують. Водночас видання El Periódico взагалі повідомило про зґвалтування, посилаючись на заяву постраждалої.

Дані Алвес залишився без клубу – дострокове розірвання контракту на фоні секс-скандалу

За її словами, все було наступним чином. Жінка у ніч 30 грудня пішла на дискотеку з друзями у Барселоні та вже у клубі отримала запрошення через офіціанта приєднатись до Дані Алвеса у VIP-зоні. Спершу вона відмовилась, але після наполягання все ж прийняла пропозицію. Бразилець, який був зі ще одним чоловіком, одразу почав загравати з трьома жінками й торкатись їх.

Згодом Алвес нібито пішов за жінкою, схопив її руку, поклав її на свій статевий орган, хоч і отримав спротив. Далі, за інформацією джерела, він покликав її у туалет, змусив зробити феляцію, дав їй ляпаса і зґвалтував. Постраждалу направили в одну з клінік Барселони, де обстежили на наявність біологічних залишків. Двома днями пізніше жінка звернулась у поліцію, передавши медичний висновок і сукню, у якій була одягнута.

Наразі слідство триває, але найтитулованіший футболіст світу вже зіштовхнувся з першими проблемами – мексиканський клуб Пумас достроково розірвав контракт із ним.

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