Найтитулованіший футболіст світу Дані Алвес має все більше проблем через потрапляння у секс-скандал. Пумас оголосив про припинення співпраці з ним.

"Після отримання інформації про судовий процес, у якому бере участь гравець Дані Алвес, якого затримали в Іспанії, ми вирішили повідомити: клуб ухвалив рішення розірвати трудовий договір з Дані Алвесом з поважних причин.

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Цим рішенням клуб підтверджує своє зобов'язання не миритися з діями будь-якого члена нашої команди, хоч би ким вони були, які суперечать духу клубу та його цінностям", – йдеться у заяві на сайті Пумаса.

Алвес приєднався до мексиканців у липні 2022 року, підписавши контракт на сезон. Легенда Барселони встиг провести 13 матчів, у яких відзначився 5 результативними передачами.

39-річного захисника звинувачують у сексуальному домаганні та зґвалтуванні жінки в одном з нічних клубів Барселони. Дані взяли під варту без права внесення застави, слідство триває. Футболіст, його дружина та оточення звинувачення відкидають.

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