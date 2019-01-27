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Дані Алвес хоче продовжити контракт з ПСЖ

15:12 545 Читать на русском
Дані Алвес хоче продовжити контракт з ПСЖ
Дані Алвес / фото із соцмереж

Захисник Парі Сен-Жермен Дані Алвес хоче продовжити контракт з паризьким клубом.

Бразилець, якому в травні виповниться 36 років, готовий вести переговори з керівництвом ПСЖ щодо нової трудової угоди, повідомляє L'Equipe.

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Чинний контракт Алвеса з парижанами розрахований до 30 червня 2019 року.

Алвес перейшов в ПСЖ влітку 2017 року з Барселони. У поточному сезоні він провів лише 6 матчів в чемпіонаті Франції через травму.

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Теги
Франція Дані Алвес Дані Алвес Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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