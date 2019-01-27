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Тоттенхем готовий викупити Рабйо і заманює гравця високою зарплатою

13:45 84 Читать на русском
Тоттенхем готовий викупити Рабйо і заманює гравця високою зарплатою
Адріен Рабйо / фото із соцмереж

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Тоттенхем готовий придбати 23-річного француза до закриття зимового трансферного вікна, повідомляє The Sun.

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За інформацією джерела, "шпори" готові заплатити за хавбека в 20 млн фунтів та запропонувати йому контракт із зарплатою 7,5 млн фунтів на рік

Рабйо відмовляється продовжувати контракт з ПСЖ, за що був переведений в дубль. Чинна угода з футболістом діє до літа 2019 року.

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Рабйо в поточному сезоні провів в чемпіонаті Франції 14 матчів, в яких забив 2 голи і зробив одну гольову передачу.

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