Чарлі Адам повернувся у Данді Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Легендарний гравець АПЛ підписав із новим клубом контракт на два роки. Останнім місцем роботи 34-річного півзахисника був Редінг, який він покинув влітку на правах вільного агента.

Варто відзначити, що Чарлі є вихованцем Данді Юнайтед. В АПЛ Адам був відомий своїми виступами за Ліверпуль та Сток Сіті.

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