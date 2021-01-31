Екс-захисник Рубіна Олег Данченко вирішив спробувати свої сили у чемпіонаті Греції.

Данченко може стати одноклубником Чигринського та Шахова після вояжу до Росії

26-річний футболіст став гравцем АЕКа, повідомляє офіційний сайт російської команди. Грецький клуб викупив українця і підписав з ним контракт до 30 червня 2024 року. Сума угоди не повідомляється.

Нагадаємо, Данченко – вихованець запорізького футболу. Професіональну кар'єру розпочав у хмельницькому Динамо у 2011 році. Три сезони відбігав за одеський Чорноморець, звідки перебрався у Шахтар. Там виступав переважно в оренді (Чорноморець, російські Анжи та Єнісей). У 2019-му перейшов в Рубін. З серпня 2020 року перебував в оренді в Уфі.

Нагадаємо, за АЕК вже виступають двоє українців – Дмитро Чигринський та Євген Шахов.

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