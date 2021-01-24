Захисник Рубіна Олег Данченко, який виступає за Уфу на правах оренди, може продовжити кар'єру в грецькій першості.

АЕК всерйоз зацікавлений у послугах екс-оборонця Шахтаря через кадрові проблеми на позиції правого захисника.

"Я народився і виріс в Донецьку": екс-капітан молодіжної збірної України пояснив свій перехід в російський клуб

За інформацією gazzetta.gr, грецький клуб вже домовився із гравцем та веде переговори із казанським Рубіном, якому належать права на Данченка.

Раніше Олег виступав в УПЛ у складі Чорноморця та Шахтаря. Влітку 2019 року перейшов у Рубін на правах вільного агента, а раніше встиг пограти в Росії у складі Анжи та Єнісея.

Голодуючі Поволжя-5: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – куми знову разом, новачки і ганьба