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Даллку емоційно попрощався з Ворсклою

18:52 155 Читать на русском
Даллку емоційно попрощався з Ворсклою
Ардін Даллку / ФК Ворскла

Захисник Ворскли Ардін Даллку покинув полтавський клуб.

"Я провів тут 8 щасливих років свого життя. Спасибі всім за підтримку, яку ви мені надали, тому що це були мої перші кроки в моїй футбольній кар'єрі, і так важко попрощатися з такою чудовою командою.

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Спасибі всім моїм фанатам за підтримку. Завдяки вам я дійсно почувався, ніби у своєму рідному домі. Спасибі Ворскла", – написав Даллку на своїй сторінці Instagram.

Відзначимо, в сезоні 2018/19 Ардін Даллку провів 24 матчі у складі Ворскли у всіх турнірах, відзначившись 1 забитим голом.

i spent 8 happy years of my life thank you all for the support that yall gave me because these were my first steps of my football carier and this is so hard to say goodbye to such a great team, thanks to all of my fans for the support yall really made me feel like i was in my home THANK YOU VORKSLA ️️ я потратил 8 счастливых лет своей жизни, спасибо всем за поддержку, которую оказал мне yall, потому что это были мои первые шаги в моей футбольной карьере, и это так трудно попрощаться с такой замечательной командой, спасибо всем моим фанатам за Поддержка Yall действительно заставила меня почувствовать, что я был в моем доме СПАСИБО ВОРКСЛА

Допис, поширений ARDIN DALLKU️️ ️ (@ardindallku44)

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