Даллку емоційно попрощався з Ворсклою

Захисник Ворскли Ардін Даллку покинув полтавський клуб.

"Я провів тут 8 щасливих років свого життя. Спасибі всім за підтримку, яку ви мені надали, тому що це були мої перші кроки в моїй футбольній кар'єрі, і так важко попрощатися з такою чудовою командою.

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Спасибі всім моїм фанатам за підтримку. Завдяки вам я дійсно почувався, ніби у своєму рідному домі. Спасибі Ворскла", – написав Даллку на своїй сторінці Instagram.

Відзначимо, в сезоні 2018/19 Ардін Даллку провів 24 матчі у складі Ворскли у всіх турнірах, відзначившись 1 забитим голом.