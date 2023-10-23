У понеділок, 23 жовтня, відбулося засідання виконкому Хорватської футбольної асоціації, на якому головному тренеру "картатих" Златко Далічу довелося пояснювати причини поразок у двох відбіркових матчах проти Туреччини та Уельсу.

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Як інформує Večernji list, як аргумент Даліч навів у приклад кадрову ситуацію. В останніх матчах за збірну не змогли зіграти Іван Перішіч, Андрей Крамаріч, Бруно Петковіч, Міслав Оршіч, Лука Іванушец та Марко Лівая.

Виконавча рада одноголосно прийняла пояснення Даліча і підтримала його у двох ключових матчах проти Латвії та Вірменії, що залишилися. "Я виведу Хорватію на чемпіонат Європи" , – пообіцяв Златко Даліч членам виконавчої ради.

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