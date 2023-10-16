Хорватія програла Уельсу та поставила під загрозу вихід на Євро-2024. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Хорвати провалили жовтневу міжнародну паузу, програвши двом прямим конкурентам. Після фіаско з турками Хорватія несподівано поступилася Уельсу. Як за результатом, так і за грою.

Туреччина вийшла на Євро-2024, а Уельс обіграв Хорватію

Валлійці створили більше моментів і заслужено взяли три очки. Героєм зустрічі став Харрі Вілсон. Форвард Фулхема оформив дубль тонкими ударами: спершу перекинув голкіпера ногою, а через кілька хвилин елегантно забив головою.

Пашаліч відповів голом з кутового, однак підсумковий результат це не змінило. Уельс зрівнявся з Хорватією за очками та обійшов переможених "картатих" в турнірній таблиці, зробивши заявку на чемпіонат Європи.