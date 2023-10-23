В понедельник, 23 октября, состоялось заседание исполкома Хорватской футбольной ассоциации, на котором главному тренеру "клетчатых" Златко Даличу пришлось объяснять причины поражений в двух отборочных матчах против Турции и Уэльса.

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Как информирует Večernji list, в качестве аргумента Далич привёл в пример кадровую ситуацию. В последних матчах за сборную не смогли сыграть Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Мислав Оршич, Лука Иванушец и Марко Ливая.

Исполнительный совет единогласно принял объяснения Далича и поддержал его в оставшихся двух ключевых матчах против Латвии и Армении. "Я выведу Хорватию на чемпионат Европы" , – пообещал Златко Далич членам исполнительного совета.

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