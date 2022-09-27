"Це гіркий досвід для мене. Коли я вже поїхав із Туреччини, то сів і все проаналізував. Таке відчуття, що я потрапив на років 10 назад у футбол. Тренування практично ніякі, поля погані, місто теж погане. Люди навіть англійською не говорили. Рівень футболу не дуже хороший.

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Я в Туреччині не грав практично, за два місяці три тренери змінилося. Також не платили гроші. Я вже виграв суди, але навіть зараз ще досі не віддали нічого. У мене був контракт на п'ять місяців: дали лише одну зарплату, а чотири ще винні. Точної суми не можу сказати, бо це конфіденційна інформація. Керівництво Ерзурума зараз виходило на мене, хотіли повернути суму, але там навіть 70% не було від того, що вони винні.

Туреччина – красива країна, але вийшло так, що в тому місті, де я грав, не дуже комфортне містечко. Воно розвивається лише за рахунок гірськолижного туризму. Практично всі гравці жили на базі, тому що квартири неможливо було знайти. Не було ні телевізорів, ні дивану, ні шаф", – сказав Бутко в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, Богдан виступав за Ерзурум у 2021 році, провівши за команду 10 матчів (результативними діями не відзначався).

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