Український iGaming-оператор FAVBET уклав партнерську угоду з Pinnacle – одним з найвідоміших світових сервісів в галузі ставок на кіберспорт.

Угода з Pinnacle значно розширює пропозицію FAVBET в кіберспорті, водночас пропонуючи гравцям зручний інтерфейс для ставок на ігри в прематчі (до початку гри) та лайві (безпосередньо під час змагання).

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"Розділ Pinnacle існуватиме на платформі разом з нашим класичним розділом "Кіберспорт". Види ставок на спільні події тут будуть однакові, хоча загалом лінія на Pinnacle буде значно ширшою", – розповідають у FAVBET.

Серед ігор, доступних на Pinnacle, є найбільш популярні тайтли на кшталт CS 2, Dota 2, Valorant та Rainbow Siege, класичні ріл-тайм стратегії StarCraft 2, Warcraft 3 та навіть мобільні ігри типу Mobile Legends: Bang Bang.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

В "Центрі кіберспорту" розділу "Pinnacle Cybersport" на сайті FAVBET гравці можуть швидко обирати ігри з переліку, бачити найближчі матчі та турніри, а також відстежувати перебіг одразу кількох матчів в лайві. Для цього на сторінці Pinnacle реалізована інноваційна функція Multi View, що дозволяє одночасно спостерігати за декількома матчами в реальному часі.

Щоб скористатись Multi View, користувачу достатньо перейти на вкладку "Множинне подання" та перетягнути у центральну панель бажані поєдинки. Після цього ставки на обрані матчі можна буде робити з одного екрану без додаткових переходів.

"Фактично, Pinnacle – це окрема екосистема всередині платформи FAVBET. Завдяки їй сьогодні ми можемо запропонувати українським гравцям легальні ставки на більшість кіберспортивних дисциплін. Якщо у гри є змагальна сцена, ця гра відтепер є у нас на сайті", – кажуть у FAVBET.

Можливість робити ставки через Pinnacle вже з’явилась на десктопній та мобільній версії сайту FAVBET, а невдовзі оновлення отримають і застосунки під Android та iOS.

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