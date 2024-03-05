Украинский iGaming-оператор FAVBET заключил партнерское соглашение с Pinnacle – одним из самых известных мировых сервисов в области ставок на киберспорт.

Соглашение с Pinnacle значительно расширяет предложение FAVBET в киберспорте, одновременно предлагая игрокам удобный интерфейс для ставок на игры в прематче (до начала игры) и лайве (непосредственно во время соревнования).

FAVBET увеличил объемы поддержки армии – группа компаний остается одним из крупнейших налогоплательщиков

"Раздел Pinnacle будет существовать на платформе вместе с нашим классическим разделом "Киберспорт". Виды ставок на общие события здесь будут одинаковы, хотя в целом линия на Pinnacle будет значительно шире", – рассказывают в FAVBET.

Среди игр, доступных на Pinnacle, есть наиболее популярные тайтлы вроде CS 2, Dota 2, Valorant и Rainbow Siege, классические рил-тайм стратегии StarCraft 2, Warcraft 3 и даже мобильные игры типа Mobile Legends: Bang Bang.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

В "Центре киберспорта" раздела "Pinnacle Cybersport" на сайте FAVBET игроки могут быстро выбирать игры из перечня, видеть ближайшие матчи и турниры, а также отслеживать ход сразу нескольких матчей в лайве. Для этого на странице Pinnacle реализована инновационная функция Multi View, что позволяет одновременно наблюдать за несколькими матчами в реальном времени.

Чтобы воспользоваться Multi View, пользователю достаточно перейти на вкладку "Множественное представление" и перетащить в центральную панель желаемые поединки. После этого ставки на выбранные матчи можно будет делать с одного экрана без дополнительных переходов.

"Фактически, Pinnacle – это отдельная экосистема внутри платформы FAVBET. Благодаря ей сегодня мы можем предложить украинским игрокам легальные ставки на большинство киберспортивных дисциплин. Если у игры есть соревновательная сцена, эта игра отныне есть у нас на сайте", – говорят в FAVBET.

Возможность делать ставки через Pinnacle уже появилась на десктопной и мобильной версии сайта FAVBET, а вскоре обновление получат и приложения под Android и iOS.

"Привыкли, что когда тебе за 30, ты "сбитый летчик": Денис Олейник – о карьере в 36, уважение к Милевскому, мир с Алиевым