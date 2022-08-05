29-річний бразилець повернувся на батьківщину. Напередодні Феррейра прибув у табір Куяби, пройшов медогляд і підписав контракт, інформує пресслужба клубу.

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"Дорадо" вже зареєстрували свого новачка, але деталі переходу не розкривають. Преса повідомляла, що це буде оренда на один сезон. Сідклей покликаний підсилити конкуренцію на ослабленій позиції лівого захисника. Основний оборонець вилетів до 2023 року, а інший лише нещодавно був переведений у першу команду з дубля.

До слова, після 20 проведених турів бразильської Серії А Куяба розташувалась у зоні вильоту. У її активі 20 залікових балів та 17-та сходинка.

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе у липні 2018 року за 5 мільйонів євро, але не зміг закріпитись у команді. Минулий сезон він доволі успішно провів в оренду за ПАОК – 47 матчів, 2 голи і 3 результативні передачі. Контракт з киянами чинний до наступного літа.