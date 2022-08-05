29-летний бразилец вернулся на родину. Накануне Феррейра прибыл в лагерь Куябы, прошел медосмотр и подписал контракт, сообщает пресс- служба клуба.

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"Дорадо" уже зарегистрировали своего новичка, но детали перехода не раскрывают. Пресса сообщала, что это будет аренда на один сезон. Сидклей призван усилить конкуренцию на ослабленной позиции левого защитника. Основной защитник вылетел до 2023 года, а другой только недавно был переведен в первую команду из дубля.

Кстати, после 20 проведенных туров бразильской Серии А Куяба расположилась в зоне вылета. В ее активе 20 зачетных баллов и 17-е место.

Напомним, Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года за 5 млн евро, но не смог закрепиться в команде. Прошлый сезон он довольно успешно провел в аренде за ПАОК – 47 матчей, 2 гола и 3 результативных передачи. Контракт с киевлянами действует до следующего лета.