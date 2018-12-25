Чув, що Григорчук повернеться в Астану, – хавбек Ордабаси Ковальчук

Півзахисник казахського Ордабаси Кирило Ковальчук прокоментував ситуацію з Романом Григорчуком в Астані.

"Що стосується Астани... Чув, що Роман Григорчук повертається в цей клуб. Він один з кращих фахівців, з якими я працював. Тому, впевнений, для Астани це тільки плюс.

Астана прокоментувала інформацію про можливе повернення Григорчука на тренерський місток команди

Він допоможе цій команді, що він довів уже, п'ять років виводячи команди в Лігу Європи. Думаю, Астана якраз такий клуб, який в чемпіонаті України міг би боротися за друге місце.

У Кайрата теж цікава команда. В цілому чемпіонат Казахстану розвивається, приїжджають легіонери, хороша відвідуваність, в середньому близько 10 тисяч уболівальників ходить на наші матчі.

Інфраструктура теж розвивається, будуються нові стадіони. Якщо УЄФА довірить Казахстану який-небудь турнір, як Україна отримала в 2012 році європейську першість, тут може статися ще більший поштовх", – цитує Ковальчука Команда 1.

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