Астана прокоментувала інформацію про можливе повернення Григорчука на тренерський місток команди

Незабаром стане відомо, коли Роман Григорчук повернеться до керма Астани.

"Команду до матчу з Ренном готує тренерський штаб на чолі з т.в.о. головного тренера Бабаяном Григорієм Костянтиновичем. Після закінчення матчів групової стадії Ліги Європи, на офіційному сайті клубу буде опублікована інформація про те, коли саме Роман Йосипович Григорчук почне виконувати свої обов'язки, – розповіли в прес-службі Астани для Sports.kz

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Вчора в ЗМІ з'явилась інформація, що український фахівець Роман Григорчук найближчим часом повернеться до виконання своїх обов'язків після тривалої відсутності.

Нагадаємо, у серпні Григорчук тимчасово покинув Астану за сімейними обставинами, виконувачем обов'язків став Григорій Бабаян.

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