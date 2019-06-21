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Чудовий гол Хіменеса у відеоогляді матчу Уругвай – Японія – 2:2

09:17 241 Читать на русском
Чудовий гол Хіменеса у відеоогляді матчу Уругвай – Японія – 2:2
Уругвай – Японія / Уругвай

Уругвай не зміг переграти Японію у 2 турі групи С Копа Америки (2:2). Дивіться відео голів та огляд матчу.

 

У 2-у турі Копа Амеріка Уругвай зустрічався з Японією. Азіатська збірна двічі виходила вперед у кожному з таймів, але Уругвай двічі відновлював паритет у матчі.

Копа Амеріка: Уругвай несподівано не зміг перемогти Японію

Чудовим вийшов останній гол у поєдинку. Уругвайський захисник Хосе Хіменес чудовим ударом головою замкнув подачу партнера з кутового. М'яч полетів прямісінько в кут воріт. У підсумку нічия – 2:2.

Після цього матчу Уругвай очолює групу С, маючи в активі 4 залікових пункти, Японія набрала своє перше очко на турнірі та йде третьою, проте Еквадор та Чілі ще не зіграли свій матч.

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