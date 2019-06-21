Великолепный гол Хименеса в видеообзоре матча Уругвай – Япония – 2:2

Уругвай не смог переиграть Японию в втором туре группы С Копа Америки (2:2). Смотрите видео голов и обзор матча.

В втором туре Копа Америка Уругвай встречался с Японией. Азиатская сборная дважды выходила вперед в каждом из таймов, но Уругвай дважды восстанавливал паритет в матче.

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Замечательным вышел последний гол в поединке. Уругвайский защитник Хосе Хименес великолепным ударом головой замкнул подачу партнера с углового. Мяч полетел прямо в угол ворот. В итоге ничья – 2:2.

После этого матча Уругвай возглавляет группу С, имея в активе 4 зачетных пункта, Япония набрала свое первое очко на турнире и идет третьей, однако Эквадор и Чили еще не сыграли свой матч.

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