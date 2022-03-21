"Коли все почалося, я був за кордоном. Другого березня повернувся до України. З того часу катаюся між Києвом та рідною Вінницею. Займаюся, власне кажучи, волонтерською роботою, допомагаю ЗСУ різними методами. Вінниця – моє рідне місто. І рідне місто моєї дружини. Тут вся моя сім'я, батько, брат, родичі дружини. Виїжджати нікуди не збираємось. Навіть думки покинути Україну не було.

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Не можу про все це говорити без злості. Ми всі усвідомлювали, наскільки неадекватний у нас сусід. Але також майже всі до останнього моменту не вірили у можливість повномасштабної війни. Думали, політика, нагнітають. Це біда. Чудовисько з бункера захотіло увійти в історію… І увійшло! Тільки у негативному плані.

Я грав у РФ (за московський Спартак – прим. "Футбол 24"). І тоді, у 1990-х, мені здавалося, що вони, загалом, звичайні люди, багато в чому схожі на нас. Що ж сталося? Є таке слово – пропаганда. Воно змінює все. А там така пропаганда, що посади будь-яку людину перед телевізором буквально на день, і вона радикально змінить бачення світу.

Там це машина. Система. Там усі керують такі, вибачте, підар*си, як Соловйов, які, на мою думку, новий тип людей виховали. Зазомбованих баранів", – цитує Нагорняка FanDay.

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