Когда все началось, я был за рубежом. Второго марта вернулся в Украину. С того времени челночу между Киевом и родной Винницей. Занимаюсь, грубо говоря, волонтерской работой, помогаю ВСУ разными методами. Винница – мой родной город. И родной город моей жены. Здесь вся моя семья, отец, брат, родственники супруги. Выезжать никуда не собираемся. Даже мысли покинуть Украину не было.

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Не могу обо всем этом говорить без злости. Мы все понимали, насколько неадекватный у нас сосед. Но почти все до последнего момента не верили в возможность полномасштабной войны. Думали, политика, нагнетают. Это беда. Чудовище из бункера захотело войти в историю… И вошло! Но в негативном плане.

Я играл в РФ (за московский Спартак – прим. "Футбол 24"). И тогда, в 1990-х, мне казалось, что они, в общем-то, обычные люди, во многом похожие на нас. Что же произошло? Есть такое слово – пропаганда. Оно меняет все. А там такая пропаганда, что посади любого человека перед телевизором буквально на день, и он радикально поменяет видение мира.

Там машина. Система. Там все рулят такие, простите, пидар*сы, как Соловьев, которые, по-моему, новый тип людей воспитали. Зазомбированных баранов", – цитирует Нагорняка FanDay.

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