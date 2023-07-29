ЧС-2023. Група F, 2 тур

Франція – Бразилія – 2:1

Голи: Ле Соммер, 17, Ренар – Дебінья, 58

Панама – Ямайка – 0:1

Гол: Свабі, 56

Група G, 2 тур

Швеція – Італія – 5:0

Голи: Ілестадт, 39, 50, Ролфьо, 44, Блакстеньюс, 45+1, Блумквіст, 90+5

Швеція розбила Італію з рахунком 5:0, причому три м'ячі з п'яти скандинавські футболістки забили після розіграшів кутових. Центральна захисниця Ілестадт оформила дубль завдяки стандартним положенням – у такий самий спосіб вона відзначилася у грі з ПАР. Так шведки скористалися провалами в зонній обороні збірної Італії, яку застосовує наставниця Мілена Бертоліні.

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Попри поразку, Італія зберігає шанси на вихід із групи. Ба більше, команда Бертоліні – господар своєї долі: перемога над ПАР забезпечить "Скуадрі адзуррі" вихід до плей-оф. У разі нічиєї все залежатиме від того, як Швеція зіграє в третьому турі з Аргентиною.

У протистоянні Франції та Бразилії, можна сказати, повторилася історія. Чотири роки тому на чемпіонаті світу Франція обіграла "селесао" в 1/8 фіналу турніру, тепер подібний результат був зафіксований на груповій стадії. Переможний м'яч у цій зустрічі Венді Ренар – однофамільниця головного тренера Ерве Ренара – також забила після подачі з кутового.

У третьому турі збірній Бразилії потрібно обов'язково обігравати Панаму – перемога гарантує "селесао" вихід до плей-оф ЧС.