ЧС-2023: Аргентина двома чудовими голами влаштувала камбек, який воскресив мрію про плей-офф
Аргентина розписала нічию з ПАР в рамках 2-го туру групового етапу жіночого чемпіонату світу.
ЧС-2023. Група G, 2 тур
Аргентина – ПАР – 2:2
Голи: Браун, 74, Нуньєс, 79 – Мотлало, 30, Катлана, 66
Аргентинки вчетверте приїхали на чемпіонат світу, але досі не здобули жодної перемоги на цьому турнірі. Початок матчу з ПАР яскраво продемонстрував, чому це так. Африканки відкрили рахунок після провалу оборони суперниць.
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У другому таймі ПАР, здавалося, максимально наблизилася до перемоги, забивши вдруге. Втім, Аргентина несподівано прокинулася. Софія Браун шедевральним голом повернула впевненість своїй команді, і дуже швидко Роміна Нуньєс зрівняла рахунок (також дуже красивим ударом).
Нічия зберігає для обох збірних примарні шанси вийти у плей-офф. У наступному турі ПАР і Аргентина зіграють проти лідерів квартету (Італії і Швеції відповідно).