Ліга чемпіонів

Борусія Дортмунд – Реал Мадрид: анонс фіналу Ліги чемпіонів.

Прес-конференція Терзіча – про повагу до Анчелотті, рецепт успіху та можливість виграти ЛЧ.

Прес-конференція Анчелотті – про Луніна, пріоритети, завдання і страх перед фіналом Ліги чемпіонів.

Україна

Ахметов заблокував трансфер гравця збірної України в Динамо – він став різко потрібен Шахтарю.

Баварія розглядає потенційний трансфер Зінченка.

Карпати цікавляться хавбеком європейської збірної – посередником може стати Коноплянка.

Довбик прибув до розташування збірної України, стусани Бущану та Миколенку і 2 тренування за день – підготовка до Євро.

Світ

Роналду другий рік поспіль залишився без трофеїв – Буну драматично відібрав у Кріштіану Кубок Короля.

Грізманн може втекти з Атлетіко за копійки – довелося піти на потрійне зменшення зарплати.

Моурінью сенсаційно погодився очолити клуб не з топ-чемпіонату.