Головні новини 31 травня: Лунін у фіналі ЛЧ, Баварія цікавиться Зінченком, фіаско Роналду, сенсаційна робота Моурінью
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 31 травня.
Ліга чемпіонів
Борусія Дортмунд – Реал Мадрид: анонс фіналу Ліги чемпіонів.
Прес-конференція Терзіча – про повагу до Анчелотті, рецепт успіху та можливість виграти ЛЧ.
Прес-конференція Анчелотті – про Луніна, пріоритети, завдання і страх перед фіналом Ліги чемпіонів.
Україна
Ахметов заблокував трансфер гравця збірної України в Динамо – він став різко потрібен Шахтарю.
Баварія розглядає потенційний трансфер Зінченка.
Карпати цікавляться хавбеком європейської збірної – посередником може стати Коноплянка.
Довбик прибув до розташування збірної України, стусани Бущану та Миколенку і 2 тренування за день – підготовка до Євро.
Світ
Роналду другий рік поспіль залишився без трофеїв – Буну драматично відібрав у Кріштіану Кубок Короля.
Грізманн може втекти з Атлетіко за копійки – довелося піти на потрійне зменшення зарплати.
Моурінью сенсаційно погодився очолити клуб не з топ-чемпіонату.