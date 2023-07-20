ЧМ-2023 среди женщин: Австралия стартовала с победы в историческом матче – одни из фавориток потеряли свою суперзвезду
Австралия обыграла Ирландию в рамках первого тура группового этапа женского ЧМ-2023. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
ЧМ-2023. Группа В, 1 тур
Австралия – Ирландия – 1:0
Гол: Кетли, 52 (п)
Австралия – одна из хозяек нынешнего чемпионата мира, а их сборная – одна из лучших женских команд мира. "Матильды" пропустили только первый Мундиаль, а дальше каждый раз были среди участниц. Правда, никогда не выигрывали медали.
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Домашний турнир для австралиек началась с плохих новостей, еще до выхода на футбольное поле. На одной из тренировок получила травму Сэм Керр. Футболистка Челси – лучшая бомбардирка, капитан и главная звезда своей национальной команды. Врачи надеются поставить ее на ноги до последнего матча группового этапа. Кэрр действительно будет очень нужна в игре с Канадой, где, вероятнее всего, будет определяться судьба первого места.
Сегодня Австралии тоже не помешала бы помощь такого игрока. Ирландия дебютировала на чемпионатах мира, но очень достойно справилась с давлением турнира. Европейки провалили только стартовые 20 минут. Повезло, что не пропустили. Дальше игра выровнялась, и шансы забить имела каждая из команд.
Судьбу матча определила одна-единственная ошибка. Марисса Шева опустилась в оборону, чтобы помочь, а привезла катастрофу. За толчок соперницы в спину арбитриня без раздумий назначила пенальти. Ирландки даже не протестовали. Стефани Кетли безупречно пробила с 11 метров. Этот мяч так остался единственным. Австралия стартовала с минимальной победы, которая оказалась очень сложно.
К слову, матч Австралия – Ирландия стал самым посещаемым в истории чемпионатов мира. На эту игру пришло более 75 тысяч болельщиков. Впрочем, этот рекорд не продержится долго – еще до конца турнира его поразят. Может быть, даже не один раз.
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