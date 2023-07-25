Чемпіонат світу 2023, груповий етап

Група H

Колумбія – Південна Корея – 2:0

Голи: Усме, 30 (пен), Кайседо, 39

Група A

Нова Зеландія – Філіппіни – 0:1

Гол: Болден, 24

Швейцарія – Норвегія – 0:0

В групі H свій перший матч на Мундіалі зіграли збірні Колумбії та Південної Кореї. Досить легко колумбійки впоралися зі своїми суперницями. Два голи за дев'ять хвилин принесли Колумбії бажану перемогу. Спочатку Усме на 39 хвилині вдало реалізувала пенальті, а футболістка Реала Кайседо поставила крапку в матчі.

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Нова Зеландія в першому матчі на ЧС-2023 здобули сенсаційну перемогу над норвежками, а філіппінки зазнали поразки від Швейцарії. Збірна Філіппін обрала захисну тактику на цю зустріч. З початку матчу вони намагалися діяти стерильно біля своїх воріт і це спрацювало. Філіппінки відкрили рахунок в матчі на 24 хвилині і змогли втримати перевагу в один м'яч до фінального свистка. Нова Зеландія мала кращий відсоток володіння та створила більше моментів. На 64 хвилині м'яч влучив у стійку, а через короткий проміжок часу здавалось, що Хенд врятувала свою команду від поразки, однак VAR розгледів міліметровий офсайд.

В другому матчі групи А зустрічались Швейцарія та Норвегія. Ще до стартового свистка норвежки втратили свою головну зірку Аду Хегерберг, яка не змогла зіграти через травму. Обидві команди створили достатньо моментів, щоб відкрити рахунок в матчі, однак жодній це не вдалося зробити. Зустріч закінчилась нулями на табло.

З чотирма очками Швейцарія займає перше місце у своїй групі після двох матчів. Після нічиєї та поразки у двох іграх Норвегії обов'язково доведеться виграти в наступній зустрічі, якщо вони хочуть мати шанси на вихід у плей-офф.

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