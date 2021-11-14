"Синьо-жовті" продовжують підготовку до "матчу смерті" з боснійцями за вихід у плей-офф ЧС-2022.

Сьогодні, 14 листопада, збірна України на НСК Олімпійський провела фінальне тренування перед вильотом у Сараєво, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У роботі взяли участь всі 25 футболістів. Після ранкового заняття "синьо-жовті" повернулися до готелю, аби пообідати й зібрати валізи. На шляху до аеропорту Олександр Петраков завіз свою команду до церкви – гравці звернулися по благословення до священнослужителів Михайлівського Золотоверхого монастиря. Тренерський штаб сподівається, що це допоможе зняти з команди "нічийне прокляття".

Виліт з Борисполя до Сараєва запланований на 18:00 і триватиме близько двох годин. Після прибуття команда розташується у п’ятизірковому готелі Radon Plaza.

Офіційне передматчеве тренування та медіазаходи у Зениці відбудуться вже завтра, 15 листопада: о 18:30 – прес-конференція Петракова та одного з гравців збірної, а о 19:00 – тренування, перші 15 хвилин якого будуть відкритими для ЗМІ.

Сам поєдинок стартує у вівторок, 16 листопада, о 21:45.

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