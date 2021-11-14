"Сине-желтые" продолжают подготовку к "матчу смерти" с боснийцами за выход в плей-офф ЧМ-2022.

Сегодня, 14 ноября, сборная Украины на НСК Олимпийский провела финальную тренировку перед вылетом в Сараево, сообщает официальный сайт УАФ.

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В работе приняли участие все 25 футболистов. После утреннего занятия "сине-желтые" вернулись в гостиницу, чтобы пообедать и собрать чемоданы. На пути в аэропорт Александр Петраков завез свою команду в церковь – игроки обратились за благословением к священнослужителям Михайловского Златоверхого монастыря. Тренерский штаб надеется, что это поможет снять с команды "ничейное проклятие".

Вылет из Борисполя в Сараево запланирован на 18:00 и продлится около двух часов. По прибытии команда разместится в пятизвездочном отеле Radon Plaza.

Официальная предматчевая тренировка и медиамероприятия в Зенице состоятся уже завтра, 15 ноября: в 18:30 – пресс-конференция Петракова и одного из игроков сборной, а в 19:00 – тренировка, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

Сам поединок стартует во вторник, 16 ноября, в 21:45.

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